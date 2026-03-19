В Москве несколько мужчин подрались на автомойке. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС.

«Инцидент произошел в Троицке в Новой Москве. Между компаниями вспыхнул конфликт, 19-летний приезжий ударил оппонента ножом, он задержан. В драке участвовали около 10 человек», – сообщили правоохранители.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как около десяти мужчин избивают друга друга возле припаркованных автомобилей. По данным канала, в результате произошедшего один человек получил травмы.

