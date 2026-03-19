Стало известно о состоянии россиянки, впавшей в кому в Таиланде

Сестра впавшей в кому в Паттайе, Таиланд, российской туристки Екатерины Пановой раскрыла состояние девушки — она открыла глаза, но пока не пришла в сознание. Об этом Алена Давыдова рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, ее сестра провела в коме больше недели.

«Сейчас она открыла глаза и демонстрирует большую силу воли и желание жить, но пока еще окончательно в сознание не пришла», — отметила она.

Давыдова поделилась, что организм Пановой понемногу восстанавливается, рефлексы возвращаются. Однако на данный момент туристка все еще подключена к аппарату ИВЛ, поскольку без него не может дышать.

Две сестры приехали в Паттайю из Крыма в отпуск. Вскоре у Пановой воспалился зуб мудрости, а после удаления в местной клинике по страховке у нее поднялась температура и начался бред. Туристку положили в больницу, где она впала в кому. Известно, что действие медицинской страховки не покрыло лечение.