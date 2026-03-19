Школьник получил перелом черепа в результате падения с самоката

В Приморском крае врачам пришлось буквально по крупицам собирать здоровье девятилетнего ребенка, который поступил к ним в критическом состоянии. Накануне мальчик упал с самоката. Поскольку внешне все выглядело как обычный ушиб или синяк, он не придал этому значения и ничего не рассказал родителям. Подробностями делится тг-канал Amur Mash.

Коварство травмы проявилось на следующее утро. Школьника начали мучить сильная головная боль и многократная рвота. Когда ребенка доставили в больницу Находки, его сознание уже было спутанным - это явный признак тяжелого поражения центральной нервной системы.

Срочно проведенная компьютерная томография выявила ужасающие повреждения. У мальчика диагностировали перелом основания черепа и обширную внутричерепную гематому - кровь скопилась в большом объеме, сдавливая мозг. Счет шел на минуты.

В операционной нейрохирурги выполнили трепанацию черепа, чтобы получить доступ к очагу поражения. В ходе сложнейшего вмешательства медики удалили около 100 миллилитров кровяных сгустков и провели микрохирургическую работу по "спайке" поврежденной артерии, остановив кровоизлияние.

Благодаря профессионализму врачей и своевременно оказанной помощи жизнь ребенку удалось спасти. Сейчас опасный период позади. Мальчик выписан из стационара и проходит восстановительное лечение в домашних условиях под наблюдением специалистов.