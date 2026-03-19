Адвокаты «крабового короля» попросили суд отменить приговор

В Приморском краевом суде состоялось заседание по апелляционной жалобе защиты известного рыбопромышленника Олега Кана, которого СМИ прозвали «крабовым королем».

© Фонд «Родные Острова»

Адвокаты бизнесмена, заочно осужденного на 24 года колонии, настаивают на отмене приговора либо на возвращении материалов дела прокурору. Информация об этом поступила агентству ТАСС 19 марта.

Как сообщили в судебных инстанциях, сторона защиты ходатайствовала о применении процедуры, предусмотренной статьей 327 УПК РФ, которая регулирует порядок возвращения дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Адвокаты просят отменить вердикт, вынесенный Фрунзенским районным судом Владивостока в 2025 году.

Напомним, ранее суд первой инстанции признал Олега Кана виновным в организации преступного сообщества и контрабанде стратегически важных ресурсов. Ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в 5 миллионов рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать у предпринимателя более 4 миллиардов рублей и арестованную недвижимость.

В ноябре прошлого года суд уже отклонял ходатайства защиты о прекращении уголовного преследования, несмотря на предоставленные адвокатами данные о смерти их подзащитного. Представители гособвинения тогда назвали эти заявления инсценировкой, указав на отсутствие официального подтверждения кончины бизнесмена в российских органах ЗАГС.

Примечательно, что защита ранее предоставляла справку о смерти Кана в Великобритании в феврале 2023 года, а в реестре наследственных дел значится соответствующее наследственное дело. Однако следствие настаивает, что предприниматель скрывается от правосудия за границей, и он по-прежнему находится в международном розыске. Рассмотрение апелляции продолжается.