Кабинку с женщиной внутри сорвало с канатной дороги в Швейцарии

Кабинку с 61-летней пассажиркой внутри сорвало с канатной дороги на одном из горнолыжных курортов Швейцарии. Об этом случае в среду, 18 марта, сообщили в полиции кантона Нидвальден.

© Вечерняя Москва

Трагедия произошла 18 марта на канатной дороге Титлис-Экспресс. По данным правоохранителей, одна из восьмиместных гондол сорвалась с троса из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 80–100 километров в час.

В этот момент внутри находилась пожилая местная жительница. На опубликованных кадрах видно, как кабина камнем летит вниз и катится по заснеженному склону, поднимая шлейф снежной пыли.

На место происшествия экстренно прибыли спасатели и медики. Пенсионерку пытались реанимировать порядка 30 минут, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, передает Daily Mail.

До этого путешественница Джули Натали Бохоркес попала под винт моторной лодки во время морской экскурсии в колумбийском курортном городе Картахена. Инцидент произошел 15 марта, когда группа медиков отправилась к острову Бару.