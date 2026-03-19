Политику сломали нос во время раздачи гуманитарной помощи

Аргентинскому конгрессмену от партии «Свобода наступает» Федерико Пелли сломали нос во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом пишет портал Need To Know.

Нападение на политика фракции президента Хавьера Милея произошло 11 марта в небольшом городе Ла-Мадрид провинции Тукуман. Конгрессмен вместе с однопартийцами прибыл в пострадавший от наводнения населенный пункт, доставил матрасы и предметы первой необходимости.

На въезде их автомобили остановила группа мужчин, один из которых заявил, что Пелли не пустят в город. Очевидец записал на видео, как политик спросил у него, кто он, после чего мужчина внезапно ударил Пелли головой в лицо. Конгрессмен схватился за нос и опустился на колени, истекая кровью.

Нападавшего задержали — им оказался политический активист Марсело Сегура, который, по информации местных СМИ, связан с министром внутренних дел провинции Дарио Монтеросом из левой «Хустисиалистской партии». Пелли госпитализировали с тяжелым переломом носа. Сегура арестовали, мотивы его поступка пока не известны, уточняется в публикации.

