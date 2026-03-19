Создатели финансовых пирамид стали действовать по новым схемам

Если прочно вошедшие в народную память финансовые пирамиды МММ, "Финико" и "Кэшбери" уже стали историей, то само явление финансовых пирамид живее всех живых. Просто они начали действовать, что называется, в ногу со временем: обросли псевдооболочками высоких технологий, криптокошельками и курсами обучения трейдингу. Только за прошлый год Банк России выявил больше семи тысяч финансовых пирамид и других нелегальных участников финансового рынка.

Почти все пирамиды и псевдоброкеры (более 5,7 тысячи) действовали в интернете. "Нелегалы предлагали инвестировать в криптоактивы и оплачивать участие в пирамидах с помощью криптовалюты - такой прием позволяет мошенникам сохранить анонимность и избежать наказания", - рассказали в ЦБ. А чтобы привлечь молодую аудиторию, создатели схем делали акцент на использовании искусственного интеллекта.

По инициативе Банка России в прошлом году было заблокировано 21,5 тысячи интернет-ресурсов, принадлежавших финансовым пирамидам и нелегалам. Но не нужно ходить к гадалке, чтобы предугадать, что через год в таком же отчете ЦБ по финансовым пирамидам точно не будет красоваться ноль.

Пирамиды: что старого и что нового

Суть любой финансовой пирамиды неизменна: они работают по схеме Понци. Схема получила свое название по имени американского бизнесмена Чарльза Понци, действовавшего ровно век назад. Вместо получения доходов от перепродажи почтовых купонов Понци быстро перешел к обычной выплате первым инвесторам тех денег, которые принесли в проект вновь прибывшие участники. Отсюда и аналогия с пирамидой: финансовый успех узкой верхушки базируется на широком основании массовых вложений.

С тех пор схему Понци повторили много раз в целом ряде стран. Россия в каком-то смысле при резком переходе с социалистических на рыночные рельсы была обречена на всплеск такого мошенничества. Те, кто постарше, сразу вспомнят МММ и ее обещания. Но не стоит думать, что во всем виновата финансовая наивность вчерашних советских граждан. Так, в США 1920-х годов, когда действовал Понци, никакого социализма не было. А вот склонность многих желать получить кучу денег прямо сейчас вместо того, чтобы долго, монотонно и скучно их зарабатывать, в целом интернациональна и постоянна. Не зря пирамиды всегда предлагают сверхбыструю и сверхвысокую доходность от инвестиций - такую, какая при честной игре в принципе невозможна. Да и "Кэшбери" с "Финико" действовали уже не в 1990-х, а в 2010-х годах.

"Мошеннические проекты уже не могут открыто себя рекламировать, иметь "клиентский офис", а обещания высокой доходности нужно подкреплять новыми "аргументами", проявляя изобретательность. Для привлечения инвестиций сейчас чаще используют предложения о вложениях в "инновационный" бизнес (революционные стартапы в области искусственного интеллекта, биотехнологий, ИТ-разработок, криптоактивов). Актуальность звучания проекта, ограниченность узкоспециализированных знаний у потенциальной жертвы и первый "успех" (выплата) подталкивают к тому, чтобы рисковать более крупными суммами. При этом "инвесторов" ищут преимущественно онлайн: через соцсети, мессенджеры, специально созданные сайты", - подтверждает эксперт проекта "моифинансы.рф" НИФИ Минфина России Игорь Комаров.

Мошенники активно ищут "инвесторов" через соцсети и мессенджеры

Пока обманутые инвесторы верят обещаниям, позже пытаются вернуть свои деньги в судебном порядке, организаторы обогащаются (как минимум на доходность от полученных средств). "Случается, что потенциальная жертва обмана осознает, что вовлекается в финансовую махинацию, но полагает, что "сорвет куш" на новых участниках и успеет обогатиться. Однако это не только высокий риск значительных финансовых потерь, но и риск стать соучастником преступления. Участников пирамиды могут подталкивать к приему сторонних платежей на свои банковские счета с дальнейшим транзитом средств, на криптокошельки и электронные кошельки. А это уже "дропперство" - так есть реальные шансы превратиться в фигуранта уголовного дела", - говорит эксперт.

Я не халявщик, я - инвестор!

Учитывая рост интереса к фондовому рынку в последние годы, мошенники не ушли от соблазна нажиться и на тех, кто путает биржевой терминал с ручкой от игрового автомата. "В отличие от финансовых пирамид, лжеброкеры привлекают своих жертв быстрыми "инвестициями" в виде торговли на бирже с большим кредитным плечом, убеждают, что имеют доступ к участию в торгах с иностранными финансовыми инструментами, предлагают вложиться в криптовалюту, что имеют "портфель", позволяющий автоматически генерировать высокий доход", - указывает Комаров.

Вовлекают в свои схемы лжеброкеры с помощью адресных предложений, транслирования "успеха" и консультаций через специально созданные каналы в мессенджерах. Также вовлечение может идти под видом обучения (инвестированию, "трейдингу"), адресного консультирования по выбору инвестпортфеля. Выведение полученной "прибыли" неизбежно затягивается и усложняется необходимостью внесения новых средств. Если "инвестор" отказывается платить, то он блокируется, а переписка удаляется.

"Чтобы не стать жертвой мошенничества, не нужно верить обещаниям о сверхприбыли. Гарантированно обогатятся только организаторы мошеннического проекта. Регулятор постоянно выявляет подобные недобросовестные практики и сообщает об этом в публичном пространстве, однако необходимо включать и личную ответственность: перед принятием любого финансового решения объективно оценивайте риски, проверяйте легальность предложения, а в случае инвестиционной активности используйте услуги только официальных участников рынка", - советует Комаров.

Памятка

Перед вами точно пирамида, если

Обещают сверхдоходность (в разы выше рыночных значений) и то, что доход гарантирован."Проект" не имеет лицензии Банка России (на инвестиционную/брокерскую деятельность), инвестиционный советник отсутствует в реестре регулятора.Сведения о способе получения дохода недоступны и не подкреплены официальной финансовой отчетностью, данных о бенефициарах (владельцах/организаторах) в открытом доступе нет. Гарантии доходности и финансового благополучия только на словах, в том числе по отзывам сомнительных "финансовых консультантов"/инвестиционных блогеров и "сарафанного радио".Есть реферальные программы (когда присутствует стимулирование по привлечению новых участников теми, кто уже вложился).Присутствуют неофициальные/серые системы расчетов (взносы на криптокошельки, банковские карты физлиц, длинные цепочки вывода "прибыли").Стимулируется азарт и имеет место агрессивная реклама (предложения нередко искусственно ограничены во времени, решение нужно принимать быстро).