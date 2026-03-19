Силы ПВО сбили на подлете к Севастополю 27 дронов

При отражении атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 дронов. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Чиновник сообщил, что при налете на город не выжил мужчина. Во время атаки он был в одном из частных жилых домов в садовом некоммерческом товариществе.

Еще два горожанина получили травмы средней степени тяжести. В посте уточняется, что из-за обломков сбитых дронов на участке в районе Стрелецкой бухты загорелась трава, в районе парка Победы вспыхнула часть крыши в здании апартаментов, в районе Фиолента - частный дом и участок лесополосы, а у Фиолентовского шоссе - трава и промышленное здание. Кроме того, в нескольких квартирах на улице Вакуленчука выбило окна и осколками повредило восемь машин.

Градоначальник призвал жителей Севастополя не приближаться к обломкам БПЛА и информировать о них по номеру 112. Этой же ночью в Прикубанском округе Краснодара обломки беспилотника упали во дворе многоэтажной застройки. Части дрона повредили стекла квартир в двух корпусах и припаркованные машины. По предварительной информации, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники экстренных служб.