В Ирландии напали с ножом на выходца с Украины

Ирландская полиция задержала мужчину в городе Корк на юге страны по подозрению в убийстве выходца с Украины, пишет газета Irish Independent.

Отмечается, что 31-летний уроженец Украины направлялся за продуктами, чтобы отметить с семьей День святого Патрика. Он получил ножевые ранения в понедельник, 16 марта, в центре города. Несмотря на тяжелые травмы, он смог вернуться домой, но прибывшие медики спасти пострадавшего не смогли.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в преступлении. «Мужчина, которому более 40 лет, был задержан в Корке рано утром в среду», — добавило издание.

