Загоревшийся холодильник чуть не сжег квартиру в Ростове

Квартира в одном из многоэтажных домов в Ростове-на-Дону загорелась из-за взорвавшегося холодильника.

Об этом в среду, 18 марта, сообщает региональное управление МЧС России.

— ЧП произошло в квартире на 11-м этаже на улице Подвойского. Семья находилась дома, когда услышала хлопок на кухне — загорелся холодильник. Прибывшие сотрудники МЧС России ликвидировали огонь на 10 «квадратах», — говорится в ведомственном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Пострадавших в результате пожара нет, однако кухня выгорела полностью.

9 марта двое человек скончались при пожаре в Зеленограде. Возгорание произошло в жилом доме в районе Старое Крюково. Пожарные нашли тела погибших в квартире на девятом этаже.