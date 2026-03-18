Отец задержанного археолога Бутягина объяснил, почему сын отправился в Польшу

Российское информационное агентство RT удалось установить контакт с отцом Александра Бутягина, российского археолога, задержанного на территории Польши.

Как сообщил Михаил Бутягин, отец задержанного, за весь период с момента ареста ученый имел возможность связаться с супругой лишь единожды. Несколькими записками, переданными через консула, ему удалось передать весточку родным.

Каждое обращение российского гражданина рассматривается не менее недели, по истечении которой следует отказ. С огромными сложностями удалось передать книги в камеру.

Михаил Бутягин убежден, что его сына намеренно заманили в Польшу.