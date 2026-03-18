Названа причина пожара в ресторане «Страна, которой нет» в Москве

В ТЦ «Модный сезон» в Охотном ряду в Москве разгорелся сильный пожар. О пострадавших не сообщается, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 18 марта, в ресторане «Страна, которой нет». Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

Очевидцы наблюдают сильное задымление в районе здания. На месте работают экстренные службы, людей эвакуируют.

По предварительным данным, в вентиляции заведения внезапно вспыхнули жировые отложения.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы в здании автосервиса произошел пожар. Огнем была охвачена площадь около 500 кв. м. К тушению были привлечены 67 человек личного состава и 18 единиц пожарно-спасательной техники.