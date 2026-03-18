Пасынок российского рок-музыканта раскрыл подробности о двойной расправе

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина заявил о раздвоении личности. Об этом пишет ТАСС.

39-летний Роман Ткаченко рассказал, что именно из-за этого не помнит деталей трагедии. По его словам, у него есть вторая личность, которая была с ним в это время.

Ранее сообщалось, что Ткаченко признал вину в двойной расправе.

Пасынок Стаса Намина признался в двойном убийстве

Трагедия в семье легенды российского рока произошла в октябре 2023 года. 30-летнего сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» нашли с множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже.