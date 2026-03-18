Девочку на оторвавшейся льдине стало уносить течением в регионе РФ

Вечером среды в Твери сотрудники МЧС спасли девочку, которую стало уносить течением на оторвавшейся льдине.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на реке Волга – в дежурную часть поступило сообщение о том, что девочку уносит течением на оторвавшейся льдине.

На место происшествия направили спасателей МЧС и сотрудников аварийно-спасательной службы региона, которые на резиновой лодке смогли подплыть к льдине и эвакуировать ребенка в безопасное место. Медицинская помощь девочке не потребовалась.