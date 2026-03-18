СМИ: Пожар произошел в ТЦ «Модный сезон» на Охотном Ряду

Пожар произошел в торговом центре «Модный сезон» на улице Охотный Ряд в Москве. Специалисты городских оперативных служб работают на месте случившегося. Подробности происшествия уточняются. Об этом в среду, 18 марта, сообщил Telegram-канал «112».

Ранее в подмосковном Долгопрудном эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Город», расположенного на Лихачевском проспекте. Причиной эвакуации стало задымление. Возгорание произошло на этаже, где находился фуд-корт.

Задымление также произошло в ТЦ, расположенном на Таганской улице. Из здания эвакуировали порядка 30 человек. Пожар возник в магазине самокатов. Там вспыхнул аккумулятор. Возгорание распространилось на два квадратных метра.

До этого около 700 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Ривьера» на юге Москвы. Кроме того, в конце декабря 2024 года ТЦ «Форт» эвакуировали в столичном районе Отрадное, куда прибыли сотрудники экстренных городских служб.