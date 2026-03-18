Полиция задержала второго подельника футболиста Секача

Полиция задержала второго подельника футболиста Даниила Секача, который ранее убил женщину в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно информации издания, именно задержанный забрал пакет с деньгами и драгоценностями, который Секач взял из квартиры убитой. Этот пакет он отдал другим соучастникам. Их поиски продолжаются.

Отмечается, что задержанный ранее уже работал по заданию кураторов.

Напомним, что 13 марта 20-летний футболист Даниил Секач убил 48-летнюю жительницу Москвы. Позже он заявил, что находился под влиянием мошенников. При этом, дверь в квартиру убитой ему открыла 16-летняя дочь женщины, которая также действовала по указанию злоумышленников.