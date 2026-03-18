Сожитель 33-летней Эльмиры Т., который жестоко расправился с ней в подмосковном Красногорске, мог убить ее из-за того, что она часто ходила на вечеринки в Москве. Об этом в среду, 18 марта, сообщил Shot.

По данным журналистов, Сергей якобы работал стриптизером и танцевал стрип-пластику, бачату, а также гоу-гоу. При этом по профессии он был сварщиком высшего шестого разряда.

— Мужчина не выдержал скандала в доме и жестоко убил девушку. А после избавился от тела: расчленил его и разложил по двум чемоданам. Улики он оставил в мусорном контейнере неподалеку от дома. А затем покончил с собой, — передает Telegram-канал.

Ранее следователи обнаружили расчлененное тело 35-летней женщины в двух чемоданах в Красногорске. На данный момент на месте случившегося работают следователи и криминалисты, выясняя обстоятельства убийства. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.