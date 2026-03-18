В Москве задержали курьера, забравшего деньги убитой футболистом женщины

Силовики задержали в Москве студента одного из колледжей, который забрал деньги убитой футболистом Даниилом Секачом предпринимательницы. Об этом в среду, 18 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве задержан 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он стал третьим фигурантом резонансного уголовного дела об убийстве предпринимательницы на северо-западе столицы 13 марта, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Секача развели мошенники. Его заставили приехать на Строгинский бульвар, чтобы вскрыть сейф в квартире. Дверь футболисту открыла дочь женщины, которую также обманули мошенники. Девушка пошла встречать мать, пока Секач находился в квартире. Когда женщина вернулась домой, спортсмен избил ее и дважды ударил ножом в бедро.

Впоследствии он вскрыл сейф, сложил деньги и ценности в мешок и выбросил с окна. На улице их подобрала сообщница Секача, 22-летняя москвича. Девушка передала деньги курьеру. Позднее ее задержали.