Похищенная в Смоленске школьница почти ничего не рассказала о случившемся

Девятилетняя девочка, которую похищали в Смоленске, до сих пор почти ничего не рассказала о том, что с ней было у похитителя.

Об этом сообщил RT источник в правоохранительных органах. С ребёнком сейчас работают психологи. По его словам, известно, что мужчина кормил школьницу, она играла в игрушки.

Девочку удерживали в квартире сожительницы похитителя три дня. Сейчас она в неплохом психологическом состоянии. Шока нет, ходит в школу, пишет Telegram-канал RT.

Источник добавил, что мужчина запугал женщину. Он сказал ей, что девочка — его племянница, и потребовал не задавать лишних вопросов.

Девочка пропала в Смоленске 24 февраля, когда отправилась гулять с собакой. На третий день поисков её нашли живой в квартире в одном из домов города. Она не пострадала.

28 февраля Заднепровский районный суд Смоленска заключил под стражу на два месяца 42-летнего мужчину, обвиняемого в похищении девочки.

В СУ СК России по Смоленской области также заявили о возбуждении уголовного дела в отношении его сожительницы.

18 марта стало известно, что похититель девочки найден мёртвым в СИЗО.