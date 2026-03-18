Бизнесмен обманул Минобороны России на миллионы рублей

В Ростове-на-Дону военные следователи предъявили обвинение бывшему гендиректору ростовского предприятия «Горизонт» Игорю Хохлову. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

© Lenta.ru

В отношении него возбудили дело по статье 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»). Хохлов уже признал вину и раскаялся. На его имущество наложен арест на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2022-2024 годах «Горизонт» заключил с госзаказчиком многомиллионные контракты на поставку и изготовление радиоэлектронного оборудования. Хохлов, на которого возлагалась ответственность за исполнение, в 2023 году организовал передачу заказчику документов с ложными сведениями об объемах выполненных работ. Это привело к необоснованному увеличению стоимости оборудования и причинило Минобороны России ущерб в размере более 16 миллионов рублей.

Ранее в Москве арестовали экс-директора концерна «Калашников» Ксению Гращенкову.