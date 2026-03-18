На Кубе восстановлено электроснабжение после масштабного сбоя

Специалисты работают над стабилизацией энергосистемы Кубы

Государственная компания Unión Eléctrica de Cuba сообщила в соцсети о восстановлении электроснабжения во всех провинциях страны после масштабного сбоя. Специалисты продолжают работы по стабилизации работы энергосистемы.

Провинция Гранма была подключена к национальной электроэнергетической системе, что позволило связать все регионы между собой. Теперь специалисты готовят тепловые генерирующие мощности к синхронизации с общей системой.

Полное отключение энергоснабжения произошло в начале недели, до этого случались повторные сбои.

Из-за отключений электричества на Кубе была парализована работа учебных заведений. В Гаване во многих школах отменили занятия, о чем родители узнали из чатов. Это уже третий серьезный сбой за последние две недели. По информации Министерства энергетики Кубы, к утру 17 марта электроснабжение восстановили на большей части территории страны. О возобновлении работы школ пока не сообщалось.