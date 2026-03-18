Раскрыт годами насиловавший в четырех стенах юную москвичку мужчина

В Москве местный житель более семи лет насиловал девочку в четырех стенах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Сейчас мужчина заключен под стражу.

По версии следствия, все происходило в квартире жилого дома, расположенного на Домодедовской улице в период с марта 2009 года по октябрь 2016. Спустя продолжительное время пострадавшая рассказала обо всем родственникам и обратилась к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что жителя Кемеровской области арестовали по делу об изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.