Воздушный шар с туристами врезался в провода: женщина в критическом состоянии

Романтическое путешествие на рассвете обернулось кошмаром для пары из Лондона. Их аэростат зацепился за линии электропередач и рухнул на футбольное поле. Клэр Уолстенхолм получила тяжелые ожоги от электрической дуги. Пилот задержан, а местные жители вспоминают, как ранее здесь уже сгорела другая семья.

Мексиканская долина Теотиуакан-де-Ариста, где парят сотни красочных воздушных шаров, превратилось в зону бедствия. Утром аэростат, на борту которого находились двое британских туристов и пилот, потерял управление и врезался в высоковольтные линии электропередач.

Корзину пробил электрический разряд. Клэр Уолстенхолм из Лондона получила сильнейшие ожоги и в критическом состоянии доставлена в частную клинику Мехико. Ее спутник Николас Райт также пострадал, но его состояние оценивается как менее тяжелое. Пилот, которого местные СМИ называют Сантьяго Торрес, задержан для допроса.

Шар компании рухнул на футбольное поле, оставив без электричества жилые дома поблизости. Федеральное агентство гражданской авиации Мексики (AFAC) уже начало административное расследование инцидента. В заявлении ведомства говорится, что судно было зарегистрировано как XA-OZY, а двое пассажиров получили ожоги от удара током.

Это не первая трагедия в небе над древними пирамидами. В апреле 2023-го в этом же районе заживо сгорела супружеская пара — Хосе Ноласко и Виридиана Бесеррил. Их 13-летняя дочь чудом выжила. Тогда кадры падающего и объятого пламенем шара облетели весь мир. Теперь история повторилась, вновь напоминая о рисках, которые таят в себе, казалось бы, безобидные развлечения. Расследование продолжается.