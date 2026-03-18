Мужчину арестовали в Москве за многолетнее сексуальное насилие над девочкой

По ходатайству следствия арестован москвич, обвиняемый в совершении преступлений в отношении несовершеннолетней, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«По данным следствия, с марта 2009 по октябрь 2016 года фигурант, находясь в квартире на ул. Домодедовская в городе Москве и на территории Тульской области, многократно совершал в отношении несовершеннолетней девочки иные насильственные действия сексуального характера. Через продолжительное время потерпевшая рассказала о произошедшем родственникам и обратилась в правоохранительные органы», – сказали в ведомстве.

Фигуранта задержали и после следственных действий предъявили ему обвинение по п. «а», «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Суд заключил мужчину под стражу.

Кроме того, злоумышленника проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Московском регионе.