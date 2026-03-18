Третий ранг сложности присвоили пожару в бизнес-центре в Москве

Ранг сложности пожара, произошедшего в бизнес-центре «Турас» в 1-м Грайвороновском проезде в Москве, повысили до третьего. Об этом в среду, 18 марта, сообщил осведомленный источник.

— Ранг сложности поднят до третьего. Огонь продолжает распространяться, в здание очень сложно войти, — пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Пожар произошел утром 18 марта. В здании загорелось складское помещение на первом этаже. Пожар ликвидируют 130 спасателей. Помимо этого, задействовано 37 единиц техники.

Из бизнес-центра самостоятельно эвакуировались порядка 200 человек. Тушение пламени осложняется высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой внутри здания.