Мужчину осудили на 2,5 года за нападение на полицейских в Подмосковье

Коломенский городской суд приговорил к 2,5 года колонии мужчину по фамилии Тутушев, который напал на двух силовиков в букмекерской конторе.

Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Тутушева А.Г. виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Сотрудники букмекерской конторы вызвали наряд полиции, так как мужчина вел себя неподобающим образом: он матерился и вел себя агрессивно по отношению к окружающим. Силовики попытались обуздать нрав Тутушева. Сначала фигурант ударил одного из правоохранителей по затылку, а потом начал душить второго полицейского. Злоумышленник хотел ударить его в лицо, но силовик увернулся.

