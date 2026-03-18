Суд арестовал обвиняемую в попытке убить москвичку по указанию кураторов

Решением суда заключена под стражу 20-летняя москвичка, обвиняемая в покушении на убийство женщины по заданию кураторов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемой в покушении на убийство женщины по заданию кураторов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в ведомстве.

Ранее в ГСУ СК по столице сообщили Агентству «Москва», что обвиняемая долго находилась под влиянием телефонных мошенников, убедивших ее, что она является внештатным сотрудником правоохранительных органов по изобличению иноагентов. 14 марта 2026 года кураторы дали девушке задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом. Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, обвиняемая пришла к указанной ей квартире на ул. Академика Анохина и позвонила в дверь, после чего напала на хозяйку жилища 1967 года рождения: распылила в сторону женщины содержимое перцового баллончика и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и не дали ей скрыться. Девушке предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору, вину она не признала.