Иноагента Гордееву оштрафовали на 120 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
Суд в Москве привлёк к административной ответственности журналистку Катерину Гордееву* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений** в интернете.
«Гордеева Катерина Владимировна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП России (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)», — говорится в сообщении судов общей юрисдикции города Москвы.
Журналистке назначили штраф в размере 120 тыс. рублей.
Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск», «Иви» и Wink по статье об ЛГБТ**.
* Признана Минюстом России иностранным агентом.
** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.