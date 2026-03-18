Женщина с собакой провалилась под лед на Москве-реке

Женщина провалилась под лед на Москве-реке во время прогулки с собакой. Это произошло, когда она пыталась спасти своего питомца, который погнался за птицами и оказался в воде. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

© Вечерняя Москва

— Прибыв на место происшествия в районе улицы Исаковского, спасатели обнаружили в 20 метрах от берега, в ледяной полынье, женщину с собакой. Пострадавшую с питомцем подняли на борт судна на воздушной подушке «Хивус-6» и доставили на станцию, — рассказали в Telegram-канале департамента.

Женщина серьезно не пострадала. Спасатели дали ей согреться, после чего отпустили домой в сопровождении мужа и собаки.

В середине февраля мужчина провалился под лед на канале имени Москвы возле деревни Карманово. Он смог самостоятельно выбраться из воды. Позднее на место прибыли спасатели и оказали ему необходимую помощь. Мужчину доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.