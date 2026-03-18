Обычный вечер в Махачкале обернулся массовой дракой школьников

В Махачкале возбуждено уголовное дело по факту массовой драки несовершеннолетних, произошедшей прямо в общественном месте. Речь идет о хулиганстве, которое сопровождалось насилием.

По данным республиканского следственного управления СК РФ, инцидент случился вечером 16 марта 2026 года. Компания подростков устроила потасовку, в ходе которой участники жестоко избивали друг друга руками и ногами. В результате один из несовершеннолетних получил травмы.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия).

В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и личности каждого участника конфликта.