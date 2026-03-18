Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске оставил предсмертную записку

Обвиняемый в похищении девочки в смоленском СИЗО № 1 оставил предсмертную записку. Об этом «Ленте.ру» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, в записке мужчина просит никого не винить в его смерти.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России начал проверку после обнаружения тела фигуранта.

Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО

Информация о том, что обвиняемый был найден без признаков жизни, появилась утром 18 марта.