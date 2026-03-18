Появилась информация, где нашли пропавших из Твери брата с сестрой

Пропавших в Твери 10-летнего мальчика и 14-летнюю девочку из Твери нашли в Ленинградской области, сообщает в среду "МК в Твери".

По данным журналистов, что дети тот момент находились вместе со своей матерью в Гатчинском районе, и в ближайшее время они дадут объяснения об обстоятельствах произошедшего в Гатчинском отделе полиции.

Также сообщается, что противоправных действий в отношении детей не совершалось.

Напомним, ранее об исчезновении брата с сестрой из Твери сообщили в понедельник – дети были объявлены в федеральный розыск, так как, по данным оперативников, они могли находиться в другом регионе.