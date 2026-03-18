Пожар произошел в бизнес-центре на юго-востоке Москвы

Пожар произошел в складском помещении на первом этаже бизнес-центра «Турас» в 1-м Грайвороновском проезде в Москве. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе столичного МЧС России.

© Вечерняя Москва

— В 1-м Грайвороновском проезде произошло загорание складского помещения на первом этаже административного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди самостоятельно покинули помещения, — рассказали в канале ведомства в мессенджере MAX.

На момент публикации материала нет информации о пострадавших. Также пока неизвестно о площади, на которой распространился огонь.

В конце января в подмосковном Одинцове загорелся склад текстиля. На место прибыли 49 сотрудников МЧС, также было задействовано 18 единиц техники. Пожар удалось потушить. Никто из людей не пострадал.