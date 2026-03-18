67 дней дрейфа: Пичугин впервые рассказал о произошедшем в Охотском море

Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море, рассказал в ходе заседания суда, как умерли его брат и племянник, и как он увидел корабль с названием «Ангел». Его слова приводит «Комсомольская правда».

Михаил Пичугин вместе со своим братом и его 16-летним сыном отправились в Охотское море на лодке-катамаране в августе 2024 года. Вскоре связь с ними пропала. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки в октябре — из троих выжил только Пичугин.

Он предстал перед судом по обвинению в нарушении правил движения при эксплуатации судна, а также использовании заведомо подложного документа. На первом заседании Пичугин частично признал вину.

В ходе заседания 17 марта подробно разбиралось техническое состояние лодки. Следствие настаивает, что причиной трагедии стал неисправный мотор. Сам Пичугин заявил, что мотор был полностью исправен и проверен перед выходом в море.

«Мы с братом не самоубийцы же. Мы бы не пошли куда-то, если бы были какие-то неисправности. С собой взяли все необходимое по списку. Жилеты по числу пассажиров, круг, фальшфейеры, компас, запасные веревки», — рассказал он в суде.

Мотор заглох на обратном пути, но Пичугины были уверены, что их скоро заметят. Они не сидели сложа руки, сделали из подручных средств подобие паруса, встали на якорь на ночь. Но шторм сломал все планы, и их унесло в открытое море.

«Несмотря на отчаяние, в лодке никогда не искали виноватых. Ни брат, ни племянник ни разу не упрекнули меня», — признался мужчина.

По словам подсудимого, его племянник умер через месяц дрейфа, а брат, для которого это стало страшным ударом, держался еще 10 дней. В свой день рождения он отказался от еды и воды и ушел вслед за сыном.

Михаил Пичугин рассказал, что завернул тела родных в брезент и поклялся себе выжить. Почти не спал, мучился от галлюцинаций и однажды внезапно увидел освещенный огнями корабль.

«На нем было написано «Ангел». Я так и подумал, что это спасательный корабль», — вспоминает мужчина.

Михаилу Пичугину грозит до семи лет колонии. У него уже есть судимость. 25 августа 2000 года он был осужден по делу о краже в особо крупном размере и умышленном уничтожении или повреждение имущества. По совокупности преступлений мужчину приговорили к семи годам лишения свободы, однако в 2003 году суд заменил отбывание наказания на условный срок.