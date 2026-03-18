Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске найден мертвым в СИЗО

Обвиняемый в похищении девятилетний девочки в Смоленске обнаружен мертвым в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

По данным ТАСС, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось о резонансном похищении ребенка, которое потрясло общественность. Напомним, что девочка пропала утром 24 февраля, выйдя на прогулку с собакой. К масштабным поискам подключились сотни полицейских и добровольцев. Спустя два дня, 26 февраля, ребенка нашли живой в квартире дома, расположенного по соседству с местом ее проживания.

В ходе расследования был задержан 43-летний мужчина, имеющий судимость за наркотики. Первоначально фигурант отказывался от дачи показаний, однако впоследствии изменил позицию и начал сотрудничать со следствием. Ключевой уликой стали материалы экспертизы, обнаруженные в его автомобиле. По версии следствия, мужчина силой затолкал ребенка в машину и удерживал ее в жилище своей сожительницы, введя женщину в заблуждение, что девочка является его родственницей. Сожительница подозреваемого также была задержана.