В Калининграде из-за аварии без воды остались жильцы 46 домов

Коммунальная авария произошла на улице Вагнера в Калининграде, отключено горячее водоснабжение в 46 многоквартирных домах.

Об этом сообщила в Telegram-канале глава городской администрации Елена Дятлова.

«В зону отключения горячей воды попали 46 многоквартирных домов, 12 соцобъектов и 33 объекта иного назначения», — говорится в сообщении.

