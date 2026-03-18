В Кингисеппе пропала школьница с телефонами и документами родителей

В Ленинградской области из дома пропала школьница. Инцидент произошёл в Кингисеппе, сообщает 78.ru.

По информации издания, девочка ушла из дома вечером накануне. При себе она взяла телефоны и документы родителей. На момент исчезновения школьница была в чёрной куртке и несла зелёную сумку-шопер. Волосы у неё темно-русые, она носит очки.

Существует версия, что несовершеннолетняя могла сесть в белую Lada Largus. В настоящее время мать девочки дает показания в полиции, а правоохранительные органы разыскивают ребёнка.