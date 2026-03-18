Под Москвой семья с младенцем насмерть отравилась газом

Три человека погибли в своей квартире в городе Дзержинский в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Тела супругов и их трехмесячного ребенка без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в квартире дома на улице Спортивная во вторник, 17 марта. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили газовую колонку в неисправном состоянии.

По данным Telegram-канала «112», семья насмерть отравилась газом. Мужчине был 41 год, его супруге — 40 лет.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области, возбуждено уголовное дело об убийстве. Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Россошь Воронежской области. Погибла 84-летняя женщина, восемь квартир получили повреждения.