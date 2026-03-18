Россиянка поссорилась с экс-возлюбленным и забила его ведром

В Челябинской области расследуется дело по статье УК РФ о расправе 51-летней местной жительницы над своим бывшим 58-летним сожителем, сообщает управление СКР по региону.

По информации следственных органов, в ночь на 7 марта в одном из домов на улице Матюшенко между экс-возлюбленными произошла ссора, переросшая в последствии в конфликт.

Женщина вооружилась металлическим ведром и нанесла им большое количество ударов по голове сожителя, а также била его руками и ногами, поделились подробностями в ведомстве.

В результате избиения мужчина получил травмы, которые несовместимы с жизнью.

Продолжается проведение следственных и процессуальных действий по сбору и закреплению доказательств.