Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в Краснодарском крае

Пожарные потушили возгорание на нефтебазе в Лабинске Краснодарского края, которое началось из-за атаки БПЛА. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

© Вечерняя Москва

Огонь полностью потушили 18 марта в 08:30 утра.

— В этом участвовали более 140 человек и около 50 единиц техники, в том числе сводные отряды ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — передает Telegram-канал оперштаба.

16 марта в промышленной зоне города Лабинска Краснодарского края в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины произошло возгорание на нефтебазе. В результате инцидента никто не пострадал.

За ночь 18 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами.