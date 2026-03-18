Россиянина пытались выгнать с вьетнамского пляжа из-за татуировки

Россиянина попытались выгнать с элитного пляжа во Вьетнаме из-за татуировки на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, мужчина отдыхал в Дананге вместе со своими той-пуделями. К нему подошел швейцарец и стал требовать, чтобы они покинули пляж отеля, заявив, что животные мешают отдыхающим. Европеец вызвал охрану и попытался убедить ее выгнать россиянина, однако те отказались, поскольку на пляже можно находиться с животными.

Швейцарец накинулся на мужчину во второй раз уже из-за татуировки на русском языке: «Побеждай любя». Иностранец кричал, что россиянам «тут не место» и им «не разрешали здесь находиться». Турист стал угрожать влиятельными людьми, которые якобы разберутся с гражданами РФ. Россиянин на это не реагировал и остался загорать на пляже, а после накатал кучу негативных жалоб на отель из-за русофобии.

Позже с российским туристом связался собственник отеля. Он извинился и заявил, что не поддерживает политические взгляды швейцарца, а при повторении выходки того внесут в черный список.