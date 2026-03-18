БПЛА рухнул рядом с пятизвездочным отелем в Краснодаре

Беспилотники вооруженных сил Украины атакуют Краснодар. Что происходит в городе к этому часу, есть ли погибшие и раненные, в материале «Рамблера».

© Соцсети

По данным очевидцев, которые привел Telegram-канал Shot, в разных частях Краснодара были слышны взрывы, сейчас идет третья волна беспилотников.

«БПЛА рухнул рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт» в Краснодаре. Был виден дым и слышен сильный взрыв», - отмечает канал.

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил о том, что БПЛА повредил квартиру многоэтажного дома в Прикубанском внутригородском округе Краснодара.

«В результате чего возник пожар, он потушен. Житель данной квартиры, к сожалению, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», - написал он.

По словам мэра, обломки БПЛА также были обнаружены во дворах многоэтажек и частных домов. Осколки дрона упали и на один из балконов.

«В результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи. Идет ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение», - заявил он, предупредив, что в городе сохраняется беспилотная опасность.

Сами же краснодарцы сообщили о том, что проснулись из-за сильных взрывов около 5 утра и слышали «жужжание» дронов. Их слова приводит издание 93.ru.

«Было дико страшно, сразу же побежал в ванную. Соседи рассказали, что начался пожар рядом в частном доме, там же оказались повреждены машины. Территорию оцепили, никого близко не подпускают»; «Утром, часов в 5, проснулись от громкого шума и услышали жужжание, через несколько секунд яркая вспышка, которую было видно даже через шторы, и затем хлопок»; «В небе была вспышка и взрыв сильный, окна затрещали»; «Это жутко, в 5:50 громкий хлопок. И до этого несколько раз. Очень страшно», - отметили жители города.

Напомним, что накануне ночью были уничтожено 206 БПЛА, в том числе и летевшие на Москву. Атаке подверглись приграничные районы Брянской области, где были ранены четыре человека. Ранения в результате налета получили и пятеро жителей Белгородской области, один человек погиб.