Два ребенка провалились под лед во время прогулки по озеру в Калининграде

Две девочки 9 и 10 лет провалились под лед на озере в парке «Макса Ашмана» в Калининграде. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в региональном МЧС.

По данным спасателей, дети гуляли по льду с собаками, когда лед не выдержал и они оказались в воде. Очевидцы смогли вытащить девочек до прибытия специалистов.

В ведомстве отметили, что прибывшие сотрудники МЧС и городские спасатели доставили детей по месту проживания.

Также сообщается, что медицинская помощь девочкам не потребовалась, передает МЧС в МАХ.

Ранее, 7 марта, трое подростков в подмосковном Звенигороде ушли гулять и не вернулись. На их поиски выдвинулись спасатели, водолазы, а также добровольцы отряда «ЛизаАлерт». 11 марта нашли тело одного из пропавших мальчиков. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где дети провалились под лед. Спустя два дня спасатели нашли тело второго мальчика.

Тело третьего ребенка спасатели обнаружили 17 марта. Девочку нашли в 10 километрах от места, где дети провалились под лед.