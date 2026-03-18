Россиянка погибла в ДТП с автобусом на Пхукете

На острове Пхукет туристический микроавтобус с россиянами попал в аварию, в результате которой погибла женщина, еще 11 человек получили травмы различной степени.

Одна россиянка погибла, еще 11 граждан России получили травмы в результате ДТП с туристическим микроавтобусом на острове Пхукет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету «Кхаосот». Авария произошла около четырех часов утра по местному времени, когда микроавтобус с 12 туристами из России ехал на пристань, чтобы отправиться на Симиланские острова.

По данным издания, водитель микроавтобуса потерял управление, и транспортное средство врезалось в столб в районе Тхаланг.

Металлическое дорожное ограждение пробило кабину микроавтобуса, что привело к гибели одной пассажирки.

Остальные 11 россиян получили различные травмы. О характере и степени тяжести полученных ими повреждений на данный момент не сообщается. Местные службы оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшим.

