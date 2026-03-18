При атаке беспилотников на Краснодар погиб один человек

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Краснодар погиб один человек.

Об этом в среду, 18 марта, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— В результате террористической атаки беспилотников в Краснодаре погиб один человек, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, удары пришлись по трем многоквартирным домам. В одном из них в квартире начался пожар, который быстро потушили, другой беспилотник ударился о стену и упал без возгорания, а в третьем доме фрагменты нашли на балконе.

Глава региона поручил мэру Краснодара Евгению Наумову оказать необходимую помощь пострадавшим жителям и выразил соболезнования родным погибшего.

Ранее, утром 17 марта, около 10 взрывов прозвучало в Славянском районе Краснодарского края. В тот же день в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что за ночь силами противовоздушной обороны было ликвидировано 206 украинских БПЛА.