Камнепад убил директора школы в Дагестане

В Цунтинском районе Дагестана при камнепаде погиб директор школы села Хутрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Ахмеда Гамзатова. Инцидент произошел на участке автодороги Агвали—Шаури—Кидеро. По предварительным данным, на автомобиль, в котором находился 45-летний директор школы Раджаб Закарьяев, сошла масса камней. Машина оказалась под завалом, спасти мужчину не удалось.

© Московский Комсомолец

Накануне экстренные службы предупреждали о повышенной опасности в горах региона, включая риск схода лавин и камнепадов. Участок дороги, где произошла трагедия, проходит по сложному горному рельефу и подвержен природным угрозам.

Информация о происшествии первоначально появилась в социальных сетях, после чего была подтверждена местными властями. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что российская туристка трое суток не могла выйти из дубайского отеля.