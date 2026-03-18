«Росатом» готовит третью волну эвакуации сотрудников из Ирана

Госкорпорация «Росатом» готовит третью эвакуацию сотрудников из Ирана.

Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачёв.

«Из Ирана благополучно было вывезено около 250 сотрудников и членов их семей; сейчас там остаются около 480 наших товарищей», — сказал он.

По его словам, подготовка новой эвакуации уже ведётся.

Ранее сообщалось, что по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на промплощадке АЭС «Бушер», был нанесён удар.

Также стало известно, что удар пришёлся на участок в непосредственной близости от действующего энергоблока станции.