$81.9193.16

Уфимец поджег квартиру жены и отправлял ей сообщения с угрозами

Газета.Ru

В Уфе суд арестовал 44-летнего мужчину, обвиняемого в поджоге квартиры жены, назначили запрет определенных действий, но он продолжал отправлять потерпевшей угрозы. Об этом сообщает Калининский районный суд Уфы.

© РИА Новости

Инцидент произошел 17 января. Мужчина умышленно поджег квартиру, принадлежащую супруге, ущерб хозяйка оценила в миллион рублей. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе на общение с супругой, несмотря на это, обвиняемый неоднократно отправлял жене смс с угрозами.

В связи с нарушением запрета суд по ходатайству следователя изменил меру пресечения на заключение под стражу до 17 апреля.

До этого россиянка вонзила нож в спину ревнивого сожителя в селе под Воронежем. Пара распивала спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт на почве ревности к бывшему партнеру женщины. Мужчина начал оскорблять возлюбленную, ответ та схватилась за нож. Женщина несколько раз ударила его в спину.

Ранее россиянин из ревности расстрелял бывшую жену и ее возлюбленного.