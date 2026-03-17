В Харьковской области гремят взрывы

В Харьковской области во вторник, 17 марта, прогремела серия взрывов. Об этом сообщает издание "Общественное" в своем телеграм-канале.

Стало известно, что взрыв произошел в Чугуевском районе Харьковской области – громкий звук слышали жители региона.

Чуть позднее, по данным журналистов, в Харьковской области произошел еще один взрыв.

При этом, на территории региона, как и в ряде других областей Украины, была объявлена воздушная тревога. Информация уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что в Сочи объявили угрозу атаки БПЛА.