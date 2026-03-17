Экс-партнера Деревянко по бизнесу приговорили к 6 годам колонии за мошенничество

Суд в Москве вынес приговор бывшему деловому партнеру актера Павла Деревянко по криптобизнесу Григорию Мулузяну, осудив его на 6 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Он был признан виновным по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Мулузян присваивал денежные средства граждан под предлогом инвестирования в криптобизнес.

В ноябре 2023 года житель столицы обратился в полицию из-за "денежных махинаций" Деревянко и его партнера Мулузяна. Они якобы не выполнили обязательства по заключенному с ним контракту.

Мужчина рассказал, что с сентября 2022 по май 2023 года он заключил с ними три договора займа на общую сумму более миллиона рублей. По его словам, сроки возврата истекли, однако обязательства не были выполнены, средства назад он не получил.

На этом фоне столичная полиция начала проверку. Агент Деревянко Елена Галанова комментировать ситуацию отказалась.

Через некоторое время в суд на Деревянко подала еще одна пострадавшая от мошенничества женщина. Она потребовала взыскать с актера 250 тысяч долларов (свыше 22 миллионов рублей).

Сам Мулузян заявлял, что с конца 2019-го он вместе с Деревянко торговал на бирже криптовалют. По его словам, артист якобы подключал разных клиентов, но когда произошли проблемы и вкладчики потребовали деньги назад, Деревянко во всем обвинил Мулузяна.

Позже суд взыскал с них свыше 13 миллионов рублей долга по договору займа. Кроме того, их обязали выплатить проценты, неустойку и судебные расходы.